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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Конора – о судьях в ММА: «Всегда переживаю, если рефери никогда не дрался. Если его резюме – карате, то вы в опасности»

«Отрицательный рекорд Херба Дина в ММА? Это не так важно. Главное, что он прошел путь бойца. Всегда нервничаю, если парень никогда не дрался и не боксировал.

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