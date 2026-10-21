© ShutterstockВ Бразилии мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы получить деньги от семьи на наркотики, пишет UOL.
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