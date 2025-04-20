Лечение по ОМС в «Дуэт Клиник» — качественная медицинская помощь без лишних затрат

Медицинская помощь может быть не только профессиональной, но и доступной каждому. Сегодня у жителей Иркутска есть возможность пройти полноценное лечение по ОМС в многопрофильной клинике «Дуэт Клиник» — абсолютно бесплатно.
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