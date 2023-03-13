Взлет и падение биткоина: что случилось во вложившемся в него государстве

На днях известный предприниматель и инвестиционный консультант Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», соавтор бывшего президента Трампа, опубликовал в Твиттере сообщение следующего содержания: «Приближается гигантский крах.
На днях известный предприниматель и инвестиционный консультант Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», соавтор бывшего президента Трампа, опубликовал в Твиттере сообщение следующего содержания: «Приближается гигантский крах.
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