В Госдепе заявили о невозможности возврата Аляски России

США не будет возвращать Аляску, проданную в XIX веке, России. Об этом 22 января заявил в ходе брифинга, трансляция которого вел телеканал ABC News в соцсетях, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии