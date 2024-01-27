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Закон, порядок, государство

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Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по борьбе за живучесть

Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по борьбе за живучесть

В ходе учений моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.

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