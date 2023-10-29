День открытых дверей в Военной академии.

28 октября 2023 г. в 10.00 в учреждении образования ´Военная академия Республики Беларусь´ (г. Минск, проспект Независимости, 220, клуб ´Ракетчик´) состоится День открытых дверей (место сбора - клуб ´Ракетчик´).
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