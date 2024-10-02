Отопление и недовольные

Четыре дня назад я написал статью Тёплый русский сентябрь про удивительно тёплую погоду в Вологде для этого времени года и про то, что в городе есть недовольные тем, что отопление до сих пор не подключено, что администрация города пошла им на встречу, пообещав дать тепло с 29 сентября, а не тогда, когда среднесуточные температуры опустятся до +8.