Четыре дня назад я написал статью Тёплый русский сентябрь про удивительно тёплую погоду в Вологде для этого времени года и про то, что в городе есть недовольные тем, что отопление до сих пор не подключено, что администрация города пошла им на встречу, пообещав дать тепло с 29 сентября, а не тогда, когда среднесуточные температуры опустятся до +8.
Отопление и недовольные
Комментарии
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ВладимиР
Хорошо жить в своем доме. Сам себе истопник! Когда захотел, тогда и включил. Да еще и регулировать температуру можно, в зависимости от погоды!
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14 час.
alik3456 Джексон
Зажрались вы дорогие россияне!!! Совсем изнежились!!!
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11 час.
Константин Самарин
Есть определенная группа людей, которым не важно, чем возмущаться. Им главное-поныть, особенно на публику. Увы, такое не лечится.
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2 час.
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