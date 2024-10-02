Медвежий угол
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Медвежий угол

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Отопление и недовольные

Отопление и недовольные

Четыре дня назад я написал статью Тёплый русский сентябрь  про удивительно тёплую погоду в Вологде для этого времени года и про то, что в городе есть недовольные тем, что отопление до сих пор не подключено, что администрация города пошла им на встречу, пообещав дать тепло с 29 сентября, а не тогда, когда среднесуточные температуры опустятся до +8.

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Комментарии
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ВладимиР
Хорошо жить в своем доме. Сам себе истопник! Когда захотел, тогда и включил. Да еще и регулировать температуру можно, в зависимости от погоды!
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14 час.
alik3456 Джексон
Зажрались вы дорогие россияне!!! Совсем изнежились!!!
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11 час.
Константин Самарин
Есть определенная группа людей, которым не важно, чем возмущаться. Им главное-поныть, особенно на публику. Увы,  такое не лечится.
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2 час.

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