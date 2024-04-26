Стивен Уорнок: «Подумывал покончить с собой. Считал, что у меня была ужасная карьера: «Ливерпуль», затем «Блэкберн», «Вилла», «Лидс» – как я мог так опуститься»

«Глядя на свою карьеру, я думал, что потерпел неудачу. Я думал, что у меня была ужасная карьера. Я перешел в «Ливерпуль», затем в «Блэкберн», «Астон Виллу», затем в «Лидс», и я просто продолжал идти вниз.