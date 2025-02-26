СМИ призвали пока воздержаться от публикаций расследования 7 октября

Армия обороны Израиля призвала все средства массовой информации прекратить любую публикацию информации о расследованиях событий 7 октября до того, как она будет представлена семьям погибших и местным общинам, а также до того, как будет одобрена ее официальная публикация .
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