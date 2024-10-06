Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ужасной или прекрасной страной был СССР?

Ужасной или прекрасной страной был СССР?

Ох, - битвы, битвы! Непрекращающиеся битвы ненавидящих советский строй с молящимися на него. Недавно тут один борец горячо разъяснял, что серийный убийца Чикатило, - закономерно, понимаешь, являлся злым созданием адской советской действительности.

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