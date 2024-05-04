Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Аргентина ответила на слова испанского министра о Милее и «веществах»

Аргентина ответила на слова испанского министра о Милее и «веществах»

Власти Аргентины назвали «клеветническими и оскорбительными» высказывания главы испанского Минтранса Оскара Пуэнте, который ранее заподозрил президента Аргентины Хавьера Милея в употреблении неких веществ.

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