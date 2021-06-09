Подразделения бригады МТО на полигонах в Приморье отработают вопросы обеспечения войск

Подразделения бригады МТО на полигонах в Приморье отработают вопросы обеспечения войск

На полигонах, расположенных в Приморском крае, соединение МТО развернет пункты питания, каждый из которых представляет мобильный комплекс, способный обеспечить потоковое питание военнослужащих.

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