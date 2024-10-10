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Россия не сыграет с Пакистаном, Клопп – босс футбола в «Ред Булле», Осинькин остается в «Крыльях», Гончаренко возглавил «Пари НН», Медведев прошел Циципаса, «Трактор» троллит Ротенберга и другие новости

Россия не сыграет с Пакистаном, Клопп – босс футбола в «Ред Булле», Осинькин остается в «Крыльях», Гончаренко возглавил «Пари НН», Медведев прошел Циципаса, «Трактор» троллит Ротенберга и другие новости

1. Россия не сыграет с Пакистаном на сборе в октябре. Вместо этого будет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей и встреча с болельщиками, уже 10 октября игроки сборной вернутся в клубы.

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КУАТ
«Ред Булл» объявил о приходе Юргена Клоппа на пост главы глобального футбольного направления. Бывший тренер «Ливерпуля» не будет участвовать в повседневной деятельности клубов. Надолго ли?
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