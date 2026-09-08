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Зимой ситуация будет даже хуже, чем в 2022 – укро-политолог

Зимой ситуация будет даже хуже, чем в 2022 – укро-политолог

Американские и европейские консервативные силы используют дефицит ПВО на Украине зимой для политического давления на Киев с принуждением соглашаться на мирные требования.

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