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Царьград

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«Нужно быть готовым что-то предложить»: депутат бундестага от АдГ обратился к Киеву

«Нужно быть готовым что-то предложить»: депутат бундестага от АдГ обратился к Киеву

Депутат бундестага от АдГ призвал Украину к уступкам.Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Рюдигер Лукассен призвал Украину пойти на уступки ради переговоров.

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