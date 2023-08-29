"Я сам обманываться рад", - Жозеп Боррель написал, что с Россией "все"

Ушёл бы этот старый пердун на пенсию да наслаждался бы европейским "раем" где-нибудь в Каталонии, откуда он родом. Ну на хрена ему эта забота о 'рае", лично ему живется совсем нех...во.

Erl Schweizer

Нужно помочь Борьке из райского садика самоизолироваться: забрать Сувалкский коридор шириной не менее 50 км, длиной 100 км; Одесскую область вернуть полностью, Приднестровью и Гагаузии создать собственный выход к Черному морю; любое соглашение с райским садиком гомосеков без рукопожатий, но при гарантиях выполнения при любых политических раскладах; узаконить пинок под зад любому российскому политику, который доверяет на слово политику любого государства НАТО вместе с сидящей на двух стульях Турцией.