В очередной раз о коллапсе в Российской Федерации и "остаточном прощевай" с зависимостью от "мирового изгоя", заявил накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Я сам обманываться рад", - Жозеп Боррель написал, что с Россией "все"
Комментарии
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Сергей Демидов
Жозеп Боррель: "Вся жизнь- бордель!"
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7 час.
l
leonid
Ушёл бы этот старый пердун на пенсию да наслаждался бы европейским "раем" где-нибудь в Каталонии, откуда он родом. Ну на хрена ему эта забота о 'рае", лично ему живется совсем нех...во.
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6 час.
Erl Schweizer
Нужно помочь Борьке из райского садика самоизолироваться: забрать Сувалкский коридор шириной не менее 50 км, длиной 100 км; Одесскую область вернуть полностью, Приднестровью и Гагаузии создать собственный выход к Черному морю; любое соглашение с райским садиком гомосеков без рукопожатий, но при гарантиях выполнения при любых политических раскладах; узаконить пинок под зад любому российскому политику, который доверяет на слово политику любого государства НАТО вместе с сидящей на двух стульях Турцией.
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3 час.
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