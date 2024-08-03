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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Паркер о Вембаньяме: «Его не беспокоят давление или ожидания. В этом смысле он похож на Леброна»

«Вембаньяму не беспокоят давление или ожидания. В этом смысле он немного похож на Леброна. Единственный, кто может сравниться с ним по уровню ожиданий еще до появления в НБА, это Леброн Джеймс.

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