Чимин прямолинейно обратился к Ви: «Ты серьезно думаешь, что нужен Чонгуку как друг?»

Время интересных историй от анонимных источников Южной Кореи уже наступило! И сегодня мы решили поделиться с вами историей человека по имени Robert, который заявил, что имел честь общаться с Чимином (Jimin) и Тэхеном (Taehyung) во время интернациональной встречи вокалистов, но в тот день ребята немного повздорили.