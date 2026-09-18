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Shot: за Bentley, попавшим в ДТП с байкером, числятся 7 ДТП и 146 штрафов

Shot: за Bentley, попавшим в ДТП с байкером, числятся 7 ДТП и 146 штрафов

На кроссовере Bentley, который вечером попал в аварию с мотоциклистом в центре Москвы, числятся 7 ДТП и 146 штрафов на общую сумму около 300 тыс.

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