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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аталанта» опережает «Интер» на 1 очко и «Наполи» на 3, проведя на матч больше

«Аталанта» опережает «Интер» на 1 очко и «Наполи» на 3, проведя на матч больше

Команда Джан Пьеро Гасперини избежала поражения от «Лацио» (1:1) в 18-м туре. На счету бергамасков 41 очко, они лидируют в таблице.

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