Вышел новый мультсериал про Черепашкек-ниндзя с альтернативной Эйприл В сер...

Вышел новый мультсериал про Черепашкек-ниндзя с альтернативной ЭйприлВ сервисе Paramount Plus вышел мультсериал «Черепашки-ниндзя: Истории» (Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles), действия которого разворачиваются во вселенной «Погрома мутантов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)