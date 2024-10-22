Капитан "Сочи" Хазифов назвал колючей речь Щитова в раздевалке

Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Тимур Хазифов в интервью Legalbet заявил, что речь Никит Щитова в раздевалке перед матчем регулярного чемпионата против "Витязя" из Балашихи не оставила никого равнодушным.
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