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Капитан "Сочи" Хазифов назвал колючей речь Щитова в раздевалке

Капитан "Сочи" Хазифов назвал колючей речь Щитова в раздевалке

Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Тимур Хазифов в интервью Legalbet заявил, что речь Никит Щитова в раздевалке перед матчем регулярного чемпионата против "Витязя" из Балашихи не оставила никого равнодушным.

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