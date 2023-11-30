Мыслить территориями: начнется ли война между Венесуэлой и Гайаной

Отношения Венесуэлы и Гайаны накаляются из-за спора за территорию, богатую на природные ресурсы. В преддверии референдума, который 3 декабря проведет Каракас, многие говорят даже о начале вооруженного конфликта, особенно учитывая тот факт, что в Боливарианская Республика начала активное размещение солдат по стране.