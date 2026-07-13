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Алиев допустил полный выход Азербайджана из Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил полный выход республики из Совета Европы. С таким заявлением глава государства выступил на открытии Шушинского глобального медиафорума, о чем сообщило агентство Report.

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