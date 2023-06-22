В школе техников РВСН на полигоне Капустин Яр состоялся выпуск механиков-водителей для ПГРК «Ярс»

Курсанты школы техников РВСН проходят обучение в течение 2 лет и 10 месяцев. По завершении школы, выпускникам вручаются дипломы о среднем техническом образовании и присваивается звание прапорщик.
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