Охраняют или контролируют: деньги под надзором – ЦБ требует быстрее утвердит законопроект Ольга БезродняяВ последние месяцы центральные банки по всему миру активно работают над восстановлением доверия к банковским системам и защите вкладчиков от мошенничества.