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  • саша пупкин
    О какой капитуляции говорит иностранец???))))Россия пошла ва-б...
  • vagas Karlito
    И не унизительная капитуляция а заслуженная по всем статьям!) На цирлах должны стоять и скулить! за все то ,что сотва...Россия пошла ва-б...
  • Балу -
    Волкер, дебил... Не мы эту войну начали, но мы её закончим... России не привыкать заканчивать войны, начатые западом....Трамп выдвинет ул...

Скандальный эфир на польском радио: Зеленского назвали «неблагодарным» и отказались воевать с Россией

Скандальный эфир на польском радио: Зеленского назвали «неблагодарным» и отказались воевать с Россией

Намедни приключился очередной приступ хронической польско-украинской дружбы. Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в эфире Radio Zet назвал Зеленского «неблагодарным» и обвинил его в попытке ввязать Варшаву в войну с Россией.

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