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Прокуратура направила в суд дело бывшего директора новгородского техникума

Прокуратура направила в суд дело бывшего директора новгородского техникума

По информации ст. помощника прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елены Григорьевой, прокуратура Великого Новгорода утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора ОГА ПОУ "Новгородский торгово-технологический т .

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