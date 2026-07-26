Кнутов объяснил атаки ВСУ на склады и логистику WB в разных городах РФ

ВСУ в июле этого года атаковали логистические комплексы, склады, распределительные центры Wildberries в подмосковной Электростали, тамбовском Котовске, Краснодаре, ставропольском Невинномысске, Симферополе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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