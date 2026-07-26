Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 430 подписчиков

Кнутов объяснил атаки ВСУ на склады и логистику WB в разных городах РФ

Кнутов объяснил атаки ВСУ на склады и логистику WB в разных городах РФ

ВСУ в июле этого года атаковали логистические комплексы, склады, распределительные центры Wildberries в подмосковной Электростали, тамбовском Котовске, Краснодаре, ставропольском Невинномысске, Симферополе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии