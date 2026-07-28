В Сочи мужчина ночью залил монтажной пеной сирену

Сотрудники ФСБ и полиция пришли в Сочи к мужчине, который монтажной пеной испортил сирену. Как сообщает в релизе, 38-летний местный житель повредил сирено-речевую установку, входящую в систему оповещения.
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