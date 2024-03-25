Глава МЧС Куренков: Системы пожаротушения в "Крокусе" сработали штатно Автоматические противопожарные системы в подмосковном «Крокус сити холле» сработали штатно в момент возгорания при теракте, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
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