Лантратова помогла вернуть военного с передовой после гибели брата

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вместе с Министерством обороны помогла матери из Сахалинской области вернуть с передовой её сына, призванного в рамках частичной мобилизации, после гибели его старшего брата в зоне СВО.
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