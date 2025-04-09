В Скопине водитель сбил пенсионера на пешеходном переходе

Пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение.Во вторник, 8 апреля около 19:40 в городе Скопин, в районе дома № 2 по улице Льва Толстого, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
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