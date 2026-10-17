Years of underinvestment in Bolivia’s gas industry have left the South American country facing a severe fuel shortage, as energy prices rise ever higher owing to the ongoing war in Iran.
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