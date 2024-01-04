Бабушка боролась с болезнью, говорила всем: «Я должна еще на внучкиной свадьбе погулять!». Внучка выходит замуж, но приглашать бабушку на свадьбу не хочет— Несколько лет мама боролась с тяжелой болезнью, говорила всем – я должна еще внучку замуж выдать, на свадьбе ее погулять! – рассказывает пятидесятилетняя Татьяна Игоревна.
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