Харрис обвинила Трампа в атаке на демократию

Дональд Трамп нанес демократии в США самый серьезный удар со времен Гражданской войны в XIX веке. Об этом в ходе предвыборных дебатов заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.
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