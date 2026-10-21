© Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOMМинистерство транспорта России разработало законопроект, по которому эвакуировать автомобиль можно будет только после получения его владельцем цифрового уведомления.
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