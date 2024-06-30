Уровень воды в Днестре замедлил падение

Уровень воды в Днестре становится всё ниже, но при этом за последнюю его обмеление замедлилось. Об этом сообщают приднестровские СМИ со ссылкой на директора регионального Гидрометцентра Виталий Кольвенко.
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