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Ка-52м ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Ка-52м ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиасредствами поражения по боевикам и военной бронетехнике подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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