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Более 350 петербуржцев задержали на последней акции против военной операции в Украине

Более 350 жителей Петербурга задержали на последней акции против военной операции в Украине. Об этом сообщает правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо».

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