Работника омской заправки приговорили к двум годам принудительных работ за смерть супружеской пары из-за взрыва газового баллона.
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Работника омской заправки приговорили к двум годам принудительных работ за смерть супружеской пары из-за взрыва газового баллона.