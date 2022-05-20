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«Тампа» выиграла 2-й матч серии с «Флоридой», забросив победную шайбу за 4 секунды до конца 3-го периода

«Тампа» выиграла 2-й матч серии с «Флоридой», забросив победную шайбу за 4 секунды до конца 3-го периода

«Тампа» забросила победную шайбу «Флориде» за 4 секунды до конца 3-го периода. «Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (2:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-0).

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