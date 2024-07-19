Пять секретов. Врач рассказал, как кататься на электросамокате без травм

Наступает летний сезон, и на улицах все чаще появляются люди на электросамокатах. В чем опасность их использования, рассказывает заведующий 9-м детским травматолого-ортопедическим отделением (спортивной травмы) НМИЦ травматологии и ортопедии им.
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