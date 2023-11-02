Сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева во Франции отпустили под залог в 8 млн евро

Во Франции предъявили обвинение миллиардеру, соотнователю "Альфа-Групп" Алексею Кузьмичеву. Его задержали 30 октября ы рамках расследования дела об отмывании денег, налоговых махинациях и нарушении санкционного режима.
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