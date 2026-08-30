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Орловские новости

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В Глазуновском районе ограничат автомобильное движение

В Глазуновском районе ограничат автомобильное движение

С 06:00 утра понедельника, 31 августа, до 06:00 утра пятницы, 4 сентября, в Глазуновском районе будет перекрыто движение через железнодорожный переезд на отметке 446 км.

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