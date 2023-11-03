США снова расширили список антироссийских санкций. Так, в базу Минфина страны попали несколько финансовых учреждений, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», родственники главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб и Салман Закриевы.
России уже пора арестовать американские активы в ответ на санкции – Дудчак
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Узколобость америкосов поражает. Зачем вводить постоянно санкции, запреты и т.д., ну был уже железный занавес для СССР, который объединенный запад устраивал. Ну давайте просто все повторите. Кто как а я лично буду несказанно рад. После вас "цивилизованных" дерьмо устали убирать. Вы уж у себя там гадьте...
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1 д.
виктор комягин
почему до сих пор этого не сделали?
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1 д.
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