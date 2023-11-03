России уже пора арестовать американские активы в ответ на санкции – Дудчак

АНГЕЛ АНГЕЛ

Узколобость америкосов поражает. Зачем вводить постоянно санкции, запреты и т.д., ну был уже железный занавес для СССР, который объединенный запад устраивал. Ну давайте просто все повторите. Кто как а я лично буду несказанно рад. После вас "цивилизованных" дерьмо устали убирать. Вы уж у себя там гадьте...