Шоу-бизнес: Почему в 79 развелся Евгений Стеблов: Обещал умирающей супруге жениться снова, наследство оставил сыну-монаху

Евгений Стеблов любителям отечественного кино известен с молодых ногтей: тот самый обаятельный, немного наивный Саша Шаталов из легендарной картины «Я шагаю по Москве», искренний, с немного растерянным и очень добрым взглядом.
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