Командир Добрый: ВСУ вырыли недоступные для БПЛА норы в Курской области

Под курском селом Погребки ВСУ вырыли норы, недоступные для беспилотников.Украинские военнослужащие на подступах к селу Погребки в Курской области вырыли норы, практически недоступные для поражения беспилотниками.
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