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США представят новый пакет санкций против физических и юридических лиц в РФ - Салливан

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США в четверг представят новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты как частные лица, так и различные структуры, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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